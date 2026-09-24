Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2026 7:03

24 сентября воздух в Курской области прогреется до +17

Днем пройдут дожди
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе стоит прохладная погода

В регионе стоит прохладная погода

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут небольшие или умеренные осадки.

Ветер будет южный, 9–14 метров в секунду. Температура состаивт днем +12...+17°C.

Видимость будет в регионе от трех до семи километров. Из-за сильного ветра возможны перебои в работе ЛЭП и связи, аварии на коммунальных сетях и рост числа ДТП. Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, предупреждает ГУ МЧС региона.