24 сентября воздух в Курской области прогреется до +17

В регионе стоит прохладная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут небольшие или умеренные осадки.

Ветер будет южный, 9–14 метров в секунду. Температура состаивт днем +12...+17°C.

Видимость будет в регионе от трех до семи километров. Из-за сильного ветра возможны перебои в работе ЛЭП и связи, аварии на коммунальных сетях и рост числа ДТП. Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, предупреждает ГУ МЧС региона.