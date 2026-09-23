В Kурской области отменили особый противопожарный режим

МЧС напомнило о штрафах Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В администрации области подписан соответствующий документ по которому сняты ранее введенные ограничения, например, на разведение открытого огня.

МЧС России напоминает, если вы решили сжечь растительный мусор на участке, соблюдайте правила пожарной безопасности.

Разводить костер можно на расстоянии не менее 15 метров от строений. Если сжигаете в металлической емкости, то расстояние уменьшается вдвое. Мангал или жаровню можно разместить на расстоянии пять метров от построек.

За несоблюдении требований нарушителям грозит штраф:

для граждан – от 5 000 до 15 000 рублей;

для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей;

для юридических лиц – от 300 000 до 400 000 рублей.