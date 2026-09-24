Под Курском пройдет праздник "Осенины"

Будут организованы ремесленные мастер‑классы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайший четверг, 26 сентября, историко-культурный комплекс «Поселение эпохи Раннего Средневековья» в Золотухинском районе станет центром притяжения для всех, кто ценит живую историю. С 12:00 до 17:00 здесь пройдет праздник «Осенины. Силы традиций», организованный в рамках фестиваля «Курск — сердце Черноземья» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Гостей ждет полное погружение в прошлое. Центральным событием станет «Турнир дружин» — реконструкция воинских состязаний, где оживут традиции ратного искусства минувших веков.

Посетители смогут не только наблюдать, но и участвовать: программа включает мастер-классы по гончарному делу и деревообработке. Экскурсоводы расскажут о секретах быта предков, покажут устройство Дома гончара и Дома рыбака, а также объяснят, как работали хозяйственные постройки прошлых столетий.

Особое внимание уделено тематическим фотозонам: от «Стрельцов Московии» и древнего судостроения до экспозиций, посвященных героическим страницам Великой Отечественной войны. Праздничную атмосферу дополнит музыкальная программа с участием приглашенных творческих коллективов, рассказали в правительстве региона.