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НовостиПроисшествия23 сентября 2026 11:58

В Курской области объявлено штормовое предупреждение

Информацию сообщили спасатели
Ольга ДАНИЛОВА
Курян просят быть осторожными 23 и 24 сентября

Курян просят быть осторожными 23 и 24 сентября

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

23 и 24 сентября на территории Курской области ожидается ухудшение погодных условий. Местами прогнозируются порывы ветра до 16–21 м/с.

Из-за сильного ветра возможны локальные технологические нарушения: обрывы линий электропередачи и повреждение сетей связи.

Рекомендации МЧС России по безопасности таковы: плотно закройте окна и форточки, на улице держитесь подальше от рекламных щитов, шатких конструкций, ветхих строений и деревьев. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, мостами, эстакадами и промышленными объектами.