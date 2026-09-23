Курских школьников приглашают на бесплатный отдых в санаторий

Комитет социальной защиты населения Курска приглашает детей в возрасте от семи до 17 лет на оздоровительный отдых. Как сообщили в мэрии Курска, открыт набор на смену в санаторий «Соловушка». Даты заезда: с 06.10.2026 по 26.10.2026.

Особое предложение для школ: приглашают организованные группы (начальные классы) вместе с классными руководителями. Педагогам предоставляется полное обеспечение: проживание, питание и медицинские процедуры.

Ребят ждет оздоровление: современные методики, профилактические процедуры и физкультура, а также досуг: развлекательные программы, квесты и познавательные игры.

Питание в санатории сбалансированное пятиразовое меню (мясо, рыба, молочные продукты, свежие овощи, фрукты, выпечка и десерты).

В санатории организован учебный процесс по основным школьным предметам.

Как получить путевку? Необходимо предоставить пакет документов:

копия паспорта заявителя (родителя): 2, 3 стр. и прописка, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (2, 3 стр. и прописка), копии СНИЛС заявителя и ребенка, справка о регистрации по месту жительства (или справка о составе семьи, если у ребенка нет паспорта).

Где получить путевку: Курск, ул. Пигорева, д. 2/17, кабинет № 9.

Телефон для справок: 32-54-79.

График приема:

Пн, пт: с 09:00 до 13:00.

Ср: с 13:45 до 18:00.