В Курской области средняя урожайность зерновых составила 56,1 центнера

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых (без кукурузы) увеличилась на 2,9% Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Курскстата, на 1 сентября 2026 года аграрии региона обмолотили 95,3% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), собрав урожай с 444,7 тыс. га. Уборка масличных культур выполнена на 9,5% (36,4 тыс. га), сахарной свеклы — на 6,4% (5,6 тыс. га).

Урожайность зерновых выросла на 2,9% — до 56,1 ц/га, пшеницы — на 2,3%, до 57,7 ц/га. При этом посевные площади под масличные культуры по сравнению с прошлым годом увеличились на 61,6%.

Сельхозорганизации также активно готовятся к следующему сезону: посев озимых культур вырос на 22,7% (на зерно — на 40,2%), а объемы вспашки зяби увеличились на 10,6% по сравнению с показателями 2025 года.