В Курске можно бесплатно проверить легкие до 25 сентября

23 и 24 сентября до 15:00, а также 25 сентября с 10:00 до 14:00 на площадке ТРЦ «Пушкинский» (улица Ленина, 30) в Курске будет работать передвижной флюорографический комплекс.

В эти дни можно будет бесплатно пройти обследование и сразу получить результат на руки, сообщили в мэрии Курска. Врач и лаборант-рентгенолог противотуберкулезного диспансера проверят у посетителей органы дыхания на туберкулез и другие заболевания легких. Высокоточное оборудование может позволить выявить болезни на ранней стадии.

Для предотвращения заболеваний легких врачи рекомендуют проходить флюорографию раз в год.