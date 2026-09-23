В Курске автомобиль врезался в ЛЭП и оставил без воды и света ряд потребителей

Из-за автомобиля, который 22 сентября вечером повредил опору электроснабжения в Курске на улице Энергетиков, был обесточен ряд многоквартирных домов Сеймского округа.

В зоне отключения находятся МКД, расположенные на улице Энергетиков и на прилегающих, сообщили в мэрии города. Помимо этого, в большой части округа пропала вода. В 20:15 22 сентября электроснабжение на насосную станцию подали.

Началось плавное повышение давления на насосных станциях водопровода. По информации на вечер 22 сентября, после демонтажа выводного кабеля под отключения попадут частный сектор улицы Энергетиков (это дома №№ 38, 38/1, 38/2, 40-50), а также улицы Новогаражской (дома №№ 52-60) и улицы Фабричкой, 71-73.

В дома остальных подано напряжение.