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НовостиОбщество22 сентября 2026 14:01

В Курске пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Жители смогут приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Курска

Фото администрации города Курска

26 сентября и 24 октября в Курске будут проходить ежегодные сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2026». Об этом сообщает администрация города.

Жители смогут приобрести у фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств сезонные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, зерно, свежее мясо и домашнюю птицу, молочную продукцию, сахар и многое другое.

- Ярмарки будут организованы с учетом требований безопасности и соблюдением ветеринарно-санитарной экспертизы, - подчеркнули в пресс-службе администрации города Курска.

Уточняется, что места для торговли будут оборудованы на площадках по следующим адресам: - площадь Комарова (Васильевский рынок), - улица Юности, 47 (рынок Волокно), - улица Луговая, 13 (Центральный рынок), - проспект Хрущева, 2 (ТЦ «Бумеранг»).