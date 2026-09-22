В Курске пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Фото администрации города Курска

26 сентября и 24 октября в Курске будут проходить ежегодные сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2026». Об этом сообщает администрация города.

Жители смогут приобрести у фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств сезонные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, зерно, свежее мясо и домашнюю птицу, молочную продукцию, сахар и многое другое.

- Ярмарки будут организованы с учетом требований безопасности и соблюдением ветеринарно-санитарной экспертизы, - подчеркнули в пресс-службе администрации города Курска.

Уточняется, что места для торговли будут оборудованы на площадках по следующим адресам: - площадь Комарова (Васильевский рынок), - улица Юности, 47 (рынок Волокно), - улица Луговая, 13 (Центральный рынок), - проспект Хрущева, 2 (ТЦ «Бумеранг»).