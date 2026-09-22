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НовостиОбщество22 сентября 2026 11:17

В большей части Курска не будет воды

Отключение запланировано на 24 сентября
Светлана ВОЛКОВА
Жителям рекомендуют сделать запас

Жителям рекомендуют сделать запас

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

24 сентября в трех округах Курска отключат воду, сообщили в мэрии города.

МУП «Курскводоканал» сообщает, что в этот день с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача воды на территории трех округов.

В Железнодорожном округе воды не будет на всех улицах.

В Сеймском округе отключат полностью микрорайон КЗТЗ, а также на Песковские улицы, Прогонные, Энгельса, Литовскую с переулками, Даньшинские переулки, улицу Малиновую и ее переулки, а также Шоссейные переулки.

Без воды также будет Центральный округ. Там это коснется всех основных улиц и частично Северо-западного микрорайона.

Помимо этого, воду будут подавать не выше 2–3-го этажа в четных домах проспектов Энтузиастов и нечетных Хрущева, а также улиц Воробьева, Косухина, Мыльникова и Майский бульвар (четные номера домов).