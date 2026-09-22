Под Курском суд обязал родителей выплатить компенсацию учителям за оскорбительные видео

Педагоги смогли отсудить 60 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Педагоги одной из школ Железногорска Курской области через суд добились компенсации морального вреда от родителей двух учениц 7 и 8 классов. Конфликт начался в апреле, когда учителя узнали, что в социальных сетях распространяются видеоролики с их участием, содержащие публичные оскорбления.

В ходе полицейской проверки выяснилось, что школьницы создали и опубликовали видео, на которых изображения учителей были скомпрометированы интимными элементами и сопровождались унизительными комментариями. Директор школы обратилась в правоохранительные органы, чтобы привлечь родителей к административной ответственности.

Пострадавшие педагоги отметили, что публикация роликов нанесла серьезный удар по их деловой репутации и вызвала глубокий психологический стресс: чувство унижения, обиды и разочарования.

Железногорский городской суд встал на сторону учителей. С родителей каждой из учениц взыскано по 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на оплату услуг представителей и госпошлину, сообщили в суде.