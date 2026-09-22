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НовостиЗвезды22 сентября 2026 8:56

В Курске презентуют проект тв память о Серафиме Саровском

Увидеть его можно 23 сентября
Светлана ВОЛКОВА

23 сентября в концертном зале «Свиридовский» состоится премьера культурно-просветительского проекта, посвященного жизни и духовному наследию Серафима Саровского.

Проект называется «Серафим Саровский. Светоч духовности земли русской» (6+). Программа вечера выстроена как синтез искусств. Литературная часть - авторская поэма-житие в исполнении поэта Романа Рубанова.

Музыкальная часть - духовные сочинения русских классиков (Свиридов, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков) в исполнении симфонического оркестра и сводных хоров.

Этнографическая часть - аутентичный фольклор Курской губернии от коллектива Суджанского колледжа.

Визуальная часть - видеоряд на основе палехской миниатюры художницы Екатерины Суворовой.

Дата и место: 23 сентября, 17:00. КЗ «Свиридовский» (ул. Сонина, 4).