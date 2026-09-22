22 сентября в Курской области будет до +20

В ближайшие дни в регионе продолжится снижение температуры Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

22 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные осадки. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет южный, 9–14 метров в секунду.

Температура составит днем +15…+20°. Видимость в регионе прогнозируют 3–7 километров.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется. Тем не менее, из-за износа инфраструктуры сохраняется риск аварий на линиях электропередач и объектах жизнеобеспечения. Будьте осторожны на дорогах: возможен рост числа ДТП. Также напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилых домах и на производстве, предупреждает ГУ МЧС региона.