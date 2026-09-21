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НовостиОбщество21 сентября 2026 13:20

В Курске до конца октября установят 12 новых остановочных павильонов

Работы выполнят в двух округах города
Светлана ВОЛКОВА
На данный момент работы идут на восьми объектах

На данный момент работы идут на восьми объектах

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске продолжается реализация муниципального контракта по обновлению остановочных комплексов. Как сообщили в городском комитете ЖКХ, подрядная организация приступила к подготовке площадок.

На данный момент работы ведутся на восьми объектах в Железнодорожном округе — на улицах Станционной и Республиканской. После завершения этого этапа подрядчик перейдет к монтажу павильонов в районе дома № 1 по улице 50 лет Октября и дома № 56 по проспекту Дериглазова.

Всего по контракту предусмотрена установка 12 современных комплексов. Каждый из них будет оборудован скамейками, урнами и табличками с наименованием остановки. Полностью завершить работы планируется в октябре.