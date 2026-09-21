В северной части Курска отключили горячую воду

Под отключение попали проспект Победы, поселок Заря и микрорайон СХА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На проспекте Победы, в поселке Заря и микрорайоне СХА Курска до 24 сентября не будет горячей воды, сообщили в мэрии города.

21 сентября ночью в этих районах отключили горячего водоснабжение из-за работ филиала АО «РИР Энерго» — «Курская генерация». Как пояснили в мэрии города, идет подключение новой тепловой сети, что на улице Карла Маркса.

Планируется, что подачу горячей воды возобновят в северной части города до 22:00 24 сентября 2026 года.

Ранее КП сообщила, что на улице Асеева в Курске из-за аварии отключили всю воду.