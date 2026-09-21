Курян приглашают на бесплатное профпереобучение

Курян приглашают освоить новые профессии Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В октябре стартует новый поток образовательных программ для жителей региона, сообщает правительство региона. Обучение доступно по трем направлениям:

Для мам детей в возрасте до трех лет: курсы по кадровому делу, документообороту, IT-технологиям, работе в «1С», госзакупкам и основам самозанятости.

Для пенсионеров: подготовка по профессиям охранника (4-й разряд), лифтера и оператора ЭВМ.

Для безработных граждан: обучение на оператора БПЛА, специалиста по госзакупкам (44-ФЗ) или переподготовка водителей на категорию D.

Ознакомиться с полным списком программ и записаться можно на портале «Работа в России». Консультации доступны по телефону контакт-центра: 8-800-350-20-20.