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НовостиЭкономика21 сентября 2026 11:35

Курян приглашают на бесплатное профпереобучение

Программы доступны для безработных и молодых мам
Светлана ВОЛКОВА
Курян приглашают освоить новые профессии

Курян приглашают освоить новые профессии

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В октябре стартует новый поток образовательных программ для жителей региона, сообщает правительство региона. Обучение доступно по трем направлениям:

Для мам детей в возрасте до трех лет: курсы по кадровому делу, документообороту, IT-технологиям, работе в «1С», госзакупкам и основам самозанятости.

Для пенсионеров: подготовка по профессиям охранника (4-й разряд), лифтера и оператора ЭВМ.

Для безработных граждан: обучение на оператора БПЛА, специалиста по госзакупкам (44-ФЗ) или переподготовка водителей на категорию D.

Ознакомиться с полным списком программ и записаться можно на портале «Работа в России». Консультации доступны по телефону контакт-центра: 8-800-350-20-20.