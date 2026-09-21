В Курске приводят в порядок дом историка Георгия Булгакова

В Курске проходит второй сезон проекта «Том Сойер Фест», в рамках которого старые здания обретают вторую жизнь. Сейчас волонтеры приводят в порядок дом на улице Челюскинцев, 8. В нем жил курский историк и краевед Георгий Булгаков. Георгий Ильич родился в потомственной семье священников. Он был педагогом, историком, а также краеведом. Окончил Киевскую духовную академию. В 1920-х Булгаков был ключевой фигурой Курского губернского общества краеведения. Он создал фундаментальные обзоры по истории и этнографии Курской земли.

Но в 1931 году за свои религиозные убеждения, а также краеведческую деятельность его арестовали. Историк прошел лагеря и ссылку. А в 1944-м вернулся в Курск тяжело больным. До последних дней он работал в педагогическом училище, похоронен на Никитском кладбище. Учного реабилитировали посмертно в 1978 году.

В доме на улице Челюскинцев сейчас живут представители семьи Булгаковых, внучки курянина - сестры Ирина и Людмила Федоровны.

Фестиваль поддерживают благотворительный фонд «Во имя Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы» и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Они помогают стройматериалами, инструментами и краской. В 2025 году благодаря инициативе в Курске привели в порядок дом на улице Белинского.