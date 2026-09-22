В Курске запустили сухой световой фонтан

В областном центре на площади Героев Курской битвы открыли сухой пешеходный фонтан. Это стало продолжением работ по преображению территории, пояснили в правительстве реиона.

В 2025 году за счет федеральных средств здесь отремонтировали лицевую часть корпуса местного вуза. В народе это здание называют «Свеча памяти». Также отреставрировали размещенный на фасаде здания барельеф ордена Великой Отечественной войны. В 2026 году привели в порядок боковые стены корпуса и благоустроили площадь.

Ранее на этом месте был фонтан, но он долгие годы не работал. Новый же оснащен динамической подсветкой, а также музыкальным сопровождением. В декабре на площади откроют Аллею Героев за счет внебюджетных средства. А прилегающие фасады также приведут в порядок.

Площадь Героев Курской битвы - это часть мемориала «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», где сейчас идет реконструкция. Планируется, что после завершения работ объекты станут единым комплексом.