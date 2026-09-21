21 сентября в Курской области будет до +26

Днем в регионе будет жарко Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

21 сентября в Курской области ожидается переменная облачность. Днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер южный, 8–13 м/с днем.

Температура составит днем +21…+26°.

Видимость в регионе будет 3000–7000 метров, при тумане — до 1000 мет ров.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

Внимание: в большинстве районов сохраняется риск возникновения локальных ЧС. Возможны аварии на линиях электропередач и объектах жизнеобеспечения, рост числа ДТП, а также пожары в жилом секторе и на производственных объектах, сообщает ГУ МЧС по Курской области.