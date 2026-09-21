От Курской области в госДуму проходят Золотарев и Пискарев

Глава региона сообщил окончательные результаты выборов-2026 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области обработаны сто процентов избирательных бюллетеней.

Явка в регионе по уточненным данным составила на выборах в областную Думу около 54,5 процента от общего числа избирателей, в ГосДуму - 57,8 процента. В ГосДуму "Единая Россия" набрала 59, 87%, КПРФ - 12, 3 процента, ЛДПР - 8, 69 процента и "Новые люди" - 7, 7 процента.

По одномандатным округам на выборах в Государственную Думу от Курской области проходят куряне Василий Пискарев и Алексей Золотарев. Напомним, 62-летний уроженец Касторенского района Курской области Василий Пискарев в ГосДуме прежнего созыва возглавлял Комитет по безопасности и противодействию коррупции. До своей политической карьеры работал в прокуратуре и Следственном комитете.

34-летний Алексей Золотарев родом из приграничного поселка Глушково. По образованию он юрист, работал в заместителем гендиректора агрокомпании, также был депутатом Курской облДумы на непостоянной основе.

На выборах в областную Думу 55, 83 процента голосов получила также "Единая Россия", КПРФ - 13, 88 процента, ЛДПР - 10, 2 процента, "Новые люди" - 8, 51 процента и "Справедливая Россия" - 5, 21 процент, что позволяет последним получить один мандат в региональном заксобрании.

Практически во всех одномандатных округах региона победили представители партии власти.