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НовостиОбщество18 сентября 2026 12:26

В Курске благоустроили два сквера

Это общественные пространства в Центральном и Железнодорожном округах
Светлана ВОЛКОВА
В Курске продолжается благоустройство общественных пространств

В Курске продолжается благоустройство общественных пространств

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курске завершили благоустройство двух скверов - на улице Перекальского и «Пеликан» в Железнодорожном округе. В сквере рядом с Курской областной государственной филармонией провели озеленение, установили деревянные качели, фонари в виде музыкантов, а из колонок здесь звучат трели соловья. Сквер планируют продлить до парка Пионеров, на месте парковки обустроить прогулочную зону.

В сквере «Пеликан» на месте киосков с фастфудом обустроили дорожки, места для отдыха, а также качели и зеленые насаждения. Как сообщили в правительстве региона, с дальнейшем благоустроят всю территорию у железнодорожного вокзала.