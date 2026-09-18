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НовостиПроисшествия18 сентября 2026 11:37

Курянин отсудил у мэрии компенсацию за падение в центре города

Под мужчиной сломалась ступенька деревянной лестницы
Ольга ДАНИЛОВА
ЧП произошло более года назад

ЧП произошло более года назад

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Курска рассмотрел иск курянина к городской администрации, комитету ЖКХ и ООО «Благоустройство». Мужчина требовал возместить убытки и компенсировать моральный вред, причиненный ему падением на аварийной лестнице.

ЧП произошло еще 8 июня 2025 года. При спуске по деревянной лестнице в центре города между улицами Советской и Скорятина под мужчиной сломалась ступень. В результате падения мужчина получил травму голени и проходил лечение более двух месяцев. По словам пострадавшего, жители неоднократно жаловались на ветхое состояние объекта, о чем также сообщали СМИ, однако чиновники бездействовали.

Из-за длительной болезни мужчина не смог выполнить обязательства по договору подряда, потеряв 92 500 рублей заработка. Эту сумму он потребовал взыскать с ответчиков как прямой ущерб от их бездействия.

Назначенная судом экспертиза подтвердила, что здоровью курянина был причинен вред средней тяжести. С учетом этого, требования были уточнены: помимо возмещения утраченного заработка, мужчина просил взыскать 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд изучил материалы дела, включая свидетельские показания и публикации в СМИ о состоянии лестницы. 16 сентября 2026 года решено взыскать с казны муниципального образования «Город Курск» (в лице городского ЖКХ) 92 500 рублей убытков и 170 000 рублей компенсации морального вреда.

Решение суда в законную силу пока не вступило, отметили в суде.