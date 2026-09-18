В Курске состоятся сельхозярмарки

Власти обещают товары по доступным ценам Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске пройдут ярмарки 26 сентября и 24 октября. Это отличная возможность приобрести свежие продукты напрямую у производителей по выгодным ценам.

Распродажи будут работать по следующим адресам:

пл. Комарова (Васильевский рынок);

ул. Юности, 47 (рынок «Волокно»);

ул. Луговая, 13 (Центральный рынок);

пр-т Хрущева, 2 (ТЦ «Бумеранг»).

Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств предложат широкий выбор сезонных овощей и фруктов, зерна, мяса, птицы, молочной продукции, хлебобулочных и кулинарных изделий, сообщили в правительстве региона.

Вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, а площадки зарегистрированы в системе «Меркурий», что гарантирует безопасность товаров.

Сельхозпроизводителей и владельцев подсобных хозяйств приглашают реализовать свою продукцию. По вопросам участия обращайтесь по телефонам: 8 (4712) 70-10-63, 8 (4712) 70-57-89.