В Курске состоятся сельхозярмарки

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Курске пройдут ярмарки 26 сентября и 24 октября. Это отличная возможность приобрести свежие продукты напрямую у производителей по выгодным ценам.
Распродажи будут работать по следующим адресам:
пл. Комарова (Васильевский рынок);
ул. Юности, 47 (рынок «Волокно»);
ул. Луговая, 13 (Центральный рынок);
пр-т Хрущева, 2 (ТЦ «Бумеранг»).
Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств предложат широкий выбор сезонных овощей и фруктов, зерна, мяса, птицы, молочной продукции, хлебобулочных и кулинарных изделий, сообщили в правительстве региона.
Вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, а площадки зарегистрированы в системе «Меркурий», что гарантирует безопасность товаров.
Сельхозпроизводителей и владельцев подсобных хозяйств приглашают реализовать свою продукцию. По вопросам участия обращайтесь по телефонам: 8 (4712) 70-10-63, 8 (4712) 70-57-89.