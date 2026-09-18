18 сентября в Курской области будет до +22

В регионе будет стоять теплая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 сентября в Курской области будет переменная облачность и до +22°. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер сменится с южного на западный (5–10 м/с). Температура воздуха составит до +17…+22° днем. Видимость на дорогах — от 3 до 7 километров. Опасных метеорологических явлений не ожидается.

Как сообщает ГУ МЧС региона, в Курской области сохраняется риск локальных происшествий. Возможны аварии на изношенных линиях электропередачи и связи, перебои в работе коммунальных служб, рост числа ДТП и пожаров в жилых и производственных помещениях. Будьте осторожны при обращении с газовым оборудованием.