В курском селе не смогли разъехаться «четырнадцатая» и «Нива»

Фото из архива КП

В Железногорском районе две пассажирки легковушки 54 лет и 511 года получили травмы в аварии. ДТП зафиксировано в селе Разветье в районе дома №6 по улице Южной.

По данным Госавтоинспекции Курской области, автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 41-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Лада Нива», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

- Женщины пассажиры автомобиля «Лада Нива» 1971 года рождения и 1975 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.