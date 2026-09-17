Курянин попал под атаку дрона в Белгородской области

Раненого планируют отвезти в больницу Белгорода Фото: Из архива КП..

Курянин пострадал в городе Шебекино Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, 52-летний мужчина приехал на автомобиле в Белгородскую область по работе. В результате атаки дрона ВСУ он получил минно-взрывную травму, а также слепые осколочные ранения правого предплечья и правой ноги. Также врачи диагностировали у него непроникающее осколочное ранение живота.

На месте курянину оказана первая помощь, его готовят перевезти в больницу Белгорода.