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НовостиЗвезды17 сентября 2026 9:03

Курский драмтеатр стал академическим

Распоряжение об этом было подписано накануне
Светлана ВОЛКОВА
В репертуаре курского драмтеатра больше тридцати спектаклей

В репертуаре курского драмтеатра больше тридцати спектаклей

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курскому драматическому театру имени А. С. Пушкина присвоено почетное звание «Академический». Распоряжение об этом было подписано накануне.

Один из старейших театров России ведет свою историю с 1792 года. В текущем, 235-м театральном сезоне, коллектив отмечает важную веху в своей биографии. На сцене курского театра когда-то начинал карьеру легендарный Михаил Щепкин, заложивший основы современной актерской школы.

Статус «Академический» стал закономерным признанием высокого уровня мастерства труппы. Сегодня репертуар театра насчитывает более тридцати постановок, значительную часть которых составляют шедевры мировой классики.