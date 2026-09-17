В Курской области дали старт строительству президентского кадетского училища им. Героя России Марата Тибилова.

По задумке учиться здесь будут кадеты из разных областей России, рядом учреждения подобного уровня нет.

Под строительство отвели более 14 тыс. кв. метров. Здесь будет расположен учебный центр с образовательными, компьютерными классами, а также спортзалами, пищеблоком и столовой. В общежитиях будут медпункты, а на территории — бассейн и спортплощадки. В перспективе планируют обустроить выход к реке для занятий на воде, сообщили в правительстве региона.

Училище рассчитано на 350 кадетов, будущих офицеров. Строительство планируется завершить до 2029 года, средства на это в федеральном бюджете заложены.

Кроме того, Росгвардия забирает в собственность ведомства историческое здание в центре Курска. Ведомство должно полностью профинансировать его реставрацию и ремонт, чтобы разместить там свои подразделения. В следующем году должны приступить к работам.