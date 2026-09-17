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НовостиПроисшествия17 сентября 2026 8:23

Собственник курского памятника культурного наследия заплатит штраф государству

Здания магазина 1954 года постройки находится в плохом состоянии, признал суд
Ольга ДАНИЛОВА
Решение еще можно обжаловать

Решение еще можно обжаловать

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске собственника исторического здания оштрафовали на 150 тысяч рублей за ненадлежащее содержание

Ленинский районный суд Курска рассмотрел дело в отношении владельца исторического здания магазина 1954 года постройки в местечке Свобода. Объект официально признан памятником культурного наследия регионального значения и находится под защитой государства.

Как следует из материалов дела, собственник не следил за состоянием здания, из-за чего оно пришло в упадок. Суд признал это нарушением требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ).

В качестве наказания собственника суд оштрафовал. Решение еще может быть обжаловано в установленном законом порядке, добавили в суде.