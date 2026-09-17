Курянка из ревности едва не задушила соперницу

Мировой судья вынес приговор 31-летней курянке, обвиняемой в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Суд установил, что, узнав об измене мужа, женщина решила расправиться с соперницей. Ночью она пришла к дому соперницы, а когда та не открыла дверь, разбила окно и незаконно проникла внутрь. В доме ревнивица набросилась на женщину и начала ее душить. Конфликт пресекла родственница нападавшей, которая подоспела вовремя.

По совокупности преступлений суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей и ограничения свободы сроком на семь месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в суде.