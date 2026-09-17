В курском райцентре задержали пьяного на снегоболотоходе

Суд до этого конфисковал скутер, теперь в доход государства могут обратить и снегоболотоход лихача Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 43-летнему мужчине, который вновь сел за руль в нетрезвом виде. Ранее, в 2025 году, мужчину уже судили за аналогичное правонарушение: тогда он отделался штрафом в 210 тысяч рублей и лишением водительских прав на два года и два месяцев, а его скутер был конфискован.

В июне 2026 года пьяный лихач сел за руль теперь уже снегоболотохода и отправился кататься по поселку Золотухино. Его остановили инспекторы ДПС. Проведенное освидетельствование показало наличие 1,200 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что в семь раз превышает допустимую норму.

Золотухинский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. По совокупности приговоров ему назначено полтора года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он лишен права управления транспортом на четыре года и 10 месяцев. Снегоболотоход, на котором мужчина катался пьяным по поселку, будет конфискован в пользу государства, рассказали в суде.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.