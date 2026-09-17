В Курске на Ленина установят более 120 новых скамеек

Малые архитектурные формы появятся от улицы Урицкого до Садовой Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Курска установят более 120 новых скамеек, сообщил в мэрии города. Работами займется частная компания.

Они проводятся в рамках исполнения муниципального контракта.

Как рассказали в комитете городского хозяйства Курска, новые малые архитектурные формы ставят на улице Ленина, на участке от улицы Урицкого до улицы Садовой. Здесь уже смонтировано несколько скамеек и урн. Это первая поставка по контракту.

Всего же подрядная организация должна выполнить задание на поставку 127 скамеек и 107 урн.