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НовостиОбщество17 сентября 2026 7:17

В Курске на Ленина установят более 120 новых скамеек

Также здесь появится более ста урн
Светлана ВОЛКОВА
Малые архитектурные формы появятся от улицы Урицкого до Садовой

Малые архитектурные формы появятся от улицы Урицкого до Садовой

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Курска установят более 120 новых скамеек, сообщил в мэрии города. Работами займется частная компания.

Они проводятся в рамках исполнения муниципального контракта.

Как рассказали в комитете городского хозяйства Курска, новые малые архитектурные формы ставят на улице Ленина, на участке от улицы Урицкого до улицы Садовой. Здесь уже смонтировано несколько скамеек и урн. Это первая поставка по контракту.

Всего же подрядная организация должна выполнить задание на поставку 127 скамеек и 107 урн.