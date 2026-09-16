Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной войны

Снаряд обнаружили в Горшеченском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Горшеченском районе обезвредили мину времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МЧС региона.

15 сентября в региональное управление МЧС поступило сообщение об опасной находке вблизи села Знаменка. Местный житель обнаружил предмет, похожий на боеприпас.

На место оперативно прибыли специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Эксперты идентифицировали находку как 81-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для последующего уничтожения.

МЧС напоминает: при обнаружении подозрительных предметов не пытайтесь их трогать или перемещать. Сразу звоните по номеру 112. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно.