Курянин пытается через суд вернуть деньги за номер в отеле

В Кировский районный суд Курска поступил иск к частной компании о взыскании денег в связи с неисполнением обязательств по договору оказания гостиничных услуг.

Из материалов дела следует, что в марте 2026 года житель Курска забронировал номер в отеле Алушты на август того же года на семью из четырех человек. Истец оплатил 50% стоимости проживания в размере 64 505 рублей. Согласно условиям тарифа, при аннуляции бронирования не позднее чем за 30 дней до заезда, отель обязан вернуть предоплату в полном объеме.

В июне 2026 года, соблюдая установленный срок, мужчина направил в адрес компании заявление об отмене бронирования и возврате средств. Однако до сих пор деньги не возвращены. По словам истца, представитель отеля в телефонном разговоре обусловил возврат средств «успешностью» летнего сезона 2027 года, рассказали в суде.

В связи с нарушением прав потребителя истец просит взыскать с ответчика сумму предоплаты (64 505 руб.), неустойку в аналогичном размере, компенсацию морального вреда (50 000 руб.), штраф (89 505 руб.) и судебные расходы (24 000 руб.).

Дело принято к производству суда.