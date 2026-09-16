Суд отказал курским актерам в компенсации за использование их изображений в ролике

Решение еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск бывших артистов драмтеатра имени А.С. Пушкина. Актеры требовали взыскать по 500 тысяч рублей за использование их изображений в видеоролике о нацпроекте «Семья», который транслировался в интернете и общественном транспорте.

Истцы заявили, что не давали письменного согласия на публикацию. По их словам, во время работы в театре они согласились на съемку, полагая, что ролик будет посвящен обновлению зрительских кресел, а не рекламе мер господдержки, рассказали в суде.

Суд встал на сторону театра. В решении указано, что съемка была частью профессиональной деятельности актеров, а их устное согласие на участие в постановочном видео является достаточным основанием. Кроме того, ролик не затрагивал частную жизнь истцов. В удовлетворении требований отказано. Решение еще может быть обжаловано.