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НовостиОбщество16 сентября 2026 9:03

В центре Курска липам делают прививки

Курян и гостей города просят не трогать инъекторы
Светлана ВОЛКОВА
Деревьям вводят два препарата

Деревьям вводят два препарата

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии сообщили, что растущим на улице Ленина в Курске липам делают прививки. Препарат, по словам чиновников, вводят для сохранения и лечения возрастных лип.

Деревьям делают внутристволовые инъекции. Специалисты ландшафтной мастерской проводят эти работы 16 сентября.

Для лечения от болезней и вредителей, а также для поддержания иммунитета деревьев, водят два препарата. Инъекции делают дважды в год: весной и осенью.

Жителей Курска и гостей просят не трогать установленные на стволах лип инъекторы. Ввод лекарства идет капельно, в течение двух недель.