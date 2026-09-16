В центре Курска липам делают прививки

Деревьям вводят два препарата Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии сообщили, что растущим на улице Ленина в Курске липам делают прививки. Препарат, по словам чиновников, вводят для сохранения и лечения возрастных лип.

Деревьям делают внутристволовые инъекции. Специалисты ландшафтной мастерской проводят эти работы 16 сентября.

Для лечения от болезней и вредителей, а также для поддержания иммунитета деревьев, водят два препарата. Инъекции делают дважды в год: весной и осенью.

Жителей Курска и гостей просят не трогать установленные на стволах лип инъекторы. Ввод лекарства идет капельно, в течение двух недель.