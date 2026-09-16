Ко Дню города в Курске откроют новые общественные пространства

Новые общественные пространства откроют до Дня города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ряд новых общественных пространств откроют в Курске ко Дню города, сообщили в правительстве региона. Первый объект – это сквер возле филармонии на улице Перекальского. Здесь появятся фонари в виде музыкальных инструментов, а также скамейки-качели с навесами. В сквере проведут озеленение и организуют музыкальное сопровождение. Здесь также появится точка книгообмена.

За Сергиево-Казанским собором на улице Можаевской, где недавно был пустырь, появится новый сквер. Здесь высадят яблоневый сад с живой изгородью. Также здесь будут небольшие клумбы с цветами и кустарниками. Изюминкой места по задумке станет вид, который откроется с этой площадки. С одной стороны - на город, с другой – на собор.

На улице Второй Кожевенной организуют променад. В прошлом году здесь приступили к расчистке реки Тускарь, вдоль берега появилась дорожка, а параллельно дороге сделали тротуар. В ближайшее время тут же установят скамейки и посадят березы.

Новые пространства откроют на днях. Здесь обязательно установят камеры видеонаблюдения, пространства с газонами и зеленью оборудуют системой автополива.