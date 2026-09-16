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НовостиОбщество16 сентября 2026 12:21

В Курске к зиме заготовят 26 тонн пескосмеси

Убирать дороги от снега и льда будут 67 рабочих
Светлана ВОЛКОВА
Зимой дорожные машины перейдут на круглосуточный режим работы, заверили чиновники

Зимой дорожные машины перейдут на круглосуточный режим работы, заверили чиновники

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

К зимнему сезону в Курске подготовили более 138 единиц спецтехники. В их числе — шесть грейдеров, 11 фронтальных погрузчиков и 12 мини-тракторов для расчистки тротуаров, сообщили в мэрии города.

- На дорогах будут задействованы 67 рабочих. Водители перейдут на посменный график, а сама техника — на круглосуточный режим работы, — сообщил председатель комитета ЖКХ города Николай Малахов.

Для борьбы с гололедом планируют заготовить около 26 тысяч кубометров песко-соляной смеси. Большая часть материала уже на складах, остальной объем находится в стадии поставки. Всего дорожным службам предстоит обслуживать 628 километров городских магистралей.

Сейчас техника продолжает работать в летнем режиме, включая мойку улиц. Переоборудование машин к зиме начнется через месяц, однако при ранних снегопадах часть парка готовы подготовить раньше.