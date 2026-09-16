16 сентября в Курской области воздух прогреется до +21

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
16 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, возможен туман. Днем будет без существенных осадков.
Температура составит днем +16...+21°.
Ветер синоптики прогнозируют северный, 8–13 метров в секунду.
Видимость будет 3–5 километров, в тумане — до одного километра.
По данным ГУ МЧС региона, опасных погодных явлений не ожидается. Однако из-за износа инфраструктуры сохраняется риск аварий на линиях электропередач и объектах ЖКХ. Водителей просят быть внимательнее на дорогах — возможен рост числа ДТП.