16 сентября в Курской области воздух прогреется до +21

Днем синоптики прогнозируют потепление Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, возможен туман. Днем будет без существенных осадков.

Температура составит днем +16...+21°.

Ветер синоптики прогнозируют северный, 8–13 метров в секунду.

Видимость будет 3–5 километров, в тумане — до одного километра.

По данным ГУ МЧС региона, опасных погодных явлений не ожидается. Однако из-за износа инфраструктуры сохраняется риск аварий на линиях электропередач и объектах ЖКХ. Водителей просят быть внимательнее на дорогах — возможен рост числа ДТП.