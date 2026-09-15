Школьники Курска могут оформить бесплатную путевку в санаторий

Ребят ждут оздоровительная программа и досуг Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Комитет социальной защиты населения Курска информирует о начале приема заявок на оздоровительную смену, которая пройдет с 19 сентября по 9 октября в санатории "Соловьиные зори".

Условия участия: возраст детей: от 7 до 17 лет включительно, наличие регистрации (постоянной или временной) в Курске. Для организованных групп начальных классов предусмотрено сопровождение классными руководителями (на полном обеспечении).

Программа пребывания включает комплексное оздоровление и профилактику заболеваний, спорт и досуг, полноценный пятиразовый рацион, включающий свежие овощи, фрукты, мясные и рыбные блюда, а также выпечку.

По вопросам получения путевок обращайтесь по адресу в Курске: ул. Пигорева, д. 2/17, каб. № 9. Телефон: 32-54-79.

Часы приема:

пн, пт: 09:00 – 13:00,

ср: 13:45 – 17:00.