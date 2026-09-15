Общественный транспорт Курска за лето обслужил 17,5 миллионов поездок

Пассажиропоток в городе вырос по сравнению с прошлым летом Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За это лето общественный транспорт Курска обслужил 17,5 миллионов поездок. Из них более 15,3 млн пришлось на автобусы, около 1,8 миллионов — на электробусы и троллейбусы и свыше 253 тысяч - на трамваи.

Пик пассажиропотока был в июле. В этом месяце общественным транспортом Курска воспользовались почти шесть миллионов раз.

В этом же месяце в Курске запустили новый автобусный маршрут №20 Г, который связал остановки «ГКЦ «Лира» и «СНТ «Вишенка». Путь автобуса проходит по улицам Менделеева, Крюкова, проспектам Ленинского Комсомола, Кулакова, далее — по улицам Энгельса, Дзержинского и 50 лет Октября. Маршрут обслуживают десять ПАЗиков.

Отмечено, что этим летом пассажиропоток в Курске вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным правительства региона, за июнь–август 2025-го было совершено чуть более 16 миллионов поездок.