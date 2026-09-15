В Курске горел частный дом

14 сентября в 17:09 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в доме на улице 4-я Поселковая.

На место прибыли пожарно-спасательные расчеты ПСЧ №6 и №12, а также экстренные службы города. К 17:35 пожар был полностью ликвидирован, по данным ГУ МЧС региона.

В результате происшествия в доме площадью 80 кв. м выгорела комната, повреждены мебель и вещи, стены и потолок закопчены по всей площади. К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении участвовали 20 человек и семь единиц техники.

Причины возгорания и размер ущерба устанавливают специалисты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: при любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Телефон доверия ведомства: 8 (4712) 51-00-22.