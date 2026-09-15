15 сентября в Курской области пройдут сильные дожди

Из--за сильного ливня курян просят быть осторожными на дорогах Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 сентября в Курской области ожидается облачная погода с осадками в виде дождей, местами сильных. Ветер будет северного направления, 8–13 метров в секунду. Температурный фон составит днем +13…+18°. Метеорологическая дальность видимости составит от 3 до 7 километров.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Днем местами ожидаются сильные дожди.

В отдельных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

Существует вероятность возникновения локальных ЧС, связанных с износом инфраструктуры (обрывы ЛЭП и линий связи, аварии на объектах жизнеобеспечения). Также прогнозируется рост числа ДТП на автодорогах и риск возникновения пожаров в жилом секторе, на производственных объектах.