Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2026 6:56

15 сентября в Курской области пройдут сильные дожди

В регионе будет максимум +18
Ольга ДАНИЛОВА
Из--за сильного ливня курян просят быть осторожными на дорогах

Из--за сильного ливня курян просят быть осторожными на дорогах

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 сентября в Курской области ожидается облачная погода с осадками в виде дождей, местами сильных. Ветер будет северного направления, 8–13 метров в секунду. Температурный фон составит днем +13…+18°. Метеорологическая дальность видимости составит от 3 до 7 километров.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Днем местами ожидаются сильные дожди.

В отдельных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

Существует вероятность возникновения локальных ЧС, связанных с износом инфраструктуры (обрывы ЛЭП и линий связи, аварии на объектах жизнеобеспечения). Также прогнозируется рост числа ДТП на автодорогах и риск возникновения пожаров в жилом секторе, на производственных объектах.