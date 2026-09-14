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НовостиЗвезды14 сентября 2026 12:54

Курские библиотеки получили 3600 книг

Новые издания уже распределены по библиотекам
Светлана ВОЛКОВА
В прошлом году Курская область была признана самым читающим регионом России

В прошлом году Курская область была признана самым читающим регионом России

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Курские библиотеки получили внушительное пополнение фондов. В библиотеке им. Н.Н. Асеева в рамках фестиваля «КурскГранинКнигоФестиваль» прошла благотворительная акция «Время читать!». Благодаря поддержке Российского книжного союза библиотеки региона получили 3600 новых книг на сумму более трех миллионов рублей.

Об этом сообщили в правительстве региона.

Новые книги уже распределены по библиотекам области, чтобы каждый житель — от школьника до пенсионера — мог найти для себя что-то интересное и актуальное.