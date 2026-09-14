Под Курском тренер спортклуба осуждена за мошенничество с деньгами клиентки

Железногорский городской суд вынес приговор местному тренеру спортивного клуба. Женщина признана виновной в хищении денежных средств клиентки путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что тренер, работавшая по совместительству менеджером банка, вошла в доверие к одной из посетительниц спортклуба. Зная о наличии у женщины сбережений, тренер предложила ей открыть банковский счет на «выгодных условиях». Потерпевшая перевела тренеру 302 тысячи рублей, однако та не собиралась выполнять обещанное и потратила деньги на личные нужды.

Суд назначил тренеру штраф в размере 200 тысяч рублей. На данный момент ущерб потерпевшей полностью возмещен, сказали в суде.