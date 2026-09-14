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НовостиПроисшествия14 сентября 2026 12:03

Курянин через суд добился ремонта фасада МКД

Также мужчина отсудил компенсацию морального вреда
Ольга ДАНИЛОВА
Судом по делу была назначена строительно-техническая экспертиза

Судом по делу была назначена строительно-техническая экспертиза

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Курчатова Курской области через суд добился ремонта фасада многоэтажки, в которой живет. Управляющая компания долгое время игнорировала просьбы собственника устранить разрушение стеновых панелей и межпанельных швов.

Чтобы доказать необходимость ремонта, мужчине пришлось проводить строительно-техническую экспертизу. Специалисты подтвердили: состояние швов критическое и требует немедленного вмешательства.

Суд встал на сторону жильца. Теперь УК обязана не только отремонтировать фасад, но и выплатить собственнику компенсацию морального вреда (30 тысяч руб.), штраф (15 тысяч руб.) и возместить затраты на экспертизу (65 тысяч руб.).

Чтобы компания не затягивала с работами, суд назначил неустойку: 400 рублей за каждый день просрочки, если ремонт не будет выполнен в установленный срок, сообщили в ведомстве.