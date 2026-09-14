В Курске студента оштрафуют за парковку ВАЗа на газоне в центре города

Полиция просит курян не парковать свои авто на газонах Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске мэрия инициировала розыск хозяина ВАЗа, который припарковал свой автомобиль на газоне Театральной площади. Водитель оказался студентом одного из курских учебных заведений. Молодой человек оставил свой автомобиль на газоне, чтобы избежать штрафа, он снял регистрационные знаки.

Сотрудники полиции нашли хозяина авто.

Как сообщили в горадминистрации, парень рассказал, что приехал в центр города на прогулку и поставил машину там, где удобно.

Против молодого человека составили административные материалы по трем статьям КоАП РФ: «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», «Управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует» и «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним».

О ЧП полиция проинформировала также учебное заведение, где обучается нарушитель. Курян просят не парковать свои авто на газонах, чтобы избежать наказания.