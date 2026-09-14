В курском городе атомщиков открыли новый турмаршрут

Маршрут включает 11 объектов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курчатове Курской области открылся познавательный туристический маршрут, посвященный истории города и ключевым этапам развития атомной энергетики. В него вошли 11 знаковых объектов, каждый из которых раскрывает уникальные страницы прошлого города.

Для удобства посетителей на каждой локации установлены информационные таблички с картой и QR-кодами. Они открывают доступ к видеоэкскурсиям, позволяя совершить самостоятельную прогулку в любое удобное время.

Проект реализован в рамках грантового конкурса «80 добрых дел», приуроченного к 80-летию атомной промышленности, сообщили в правительстве региона.

Новый маршрут призван сделать историю Курчатова доступнее как для местных жителей, так и для гостей города.