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НовостиПроисшествия14 сентября 2026 8:27

Полиция выясняет обстоятельства ДТП под Курском, в котором погибли трое

На трассе столкнулись ВАЗ и автобус
Ольга ДАНИЛОВА

Авария произошла 10 сентября примерно в 20 часов 30 минут на 21 километре автодороги «Фатеж-Дмитриев» Железногорского района Курской области.

По предварительным данным, здесь произошло столкновение автобуса «Нефаз», под управлением 50-летнего водителя с автомобилем «ВАЗ 21150», за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате аварии водитель «ВАЗ» и пассажиры 52-х и 39-и лет скончались на месте происшествия. Полиция сейчас выясняет причины и обстоятельства страшной аварии, действиям участников будет дана правовая оценка.