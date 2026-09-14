Полиция выясняет обстоятельства ДТП под Курском, в котором погибли трое

Авария произошла 10 сентября примерно в 20 часов 30 минут на 21 километре автодороги «Фатеж-Дмитриев» Железногорского района Курской области.

По предварительным данным, здесь произошло столкновение автобуса «Нефаз», под управлением 50-летнего водителя с автомобилем «ВАЗ 21150», за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате аварии водитель «ВАЗ» и пассажиры 52-х и 39-и лет скончались на месте происшествия. Полиция сейчас выясняет причины и обстоятельства страшной аварии, действиям участников будет дана правовая оценка.