В Курске задержали мужчину, стрелявшего в ПВЗ

Стрелку грозит серьезное наказание Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске задержали мужчину, открывшего стрельбу в пункте выдачи заказов. Инцидент произошел в центре города: посетитель достал предмет, похожий на оружие, и произвел выстрел на глазах у сотрудницы, сообщает УМВД ргеиона.

На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции и Росгвардии. Стрелка удалось задержать по горячим следам. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Как установили правоохранители, мужчина, вероятно, использовал охолощенное оружие. Оружие изъято и направлено на исследование. В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.